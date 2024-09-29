«Наполи» — «Монца»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Монца».

Ставка: победа «Наполи» 2:1 за 7.60.

«Наполи» и «Монца» сойдутся в 6-м туре чемпионата Италии. Тут явно непростая встреча ждёт неаполитанцев. Не думаю, что им удастся разгромно выиграть.

«Наполи» уже доказал, что разгромное поражение от «Вероны» в 1-м туре Серии А 0:3 было ошибкой. Собственно, это было очевидно ещё по той игре, ни о каком поражении клуба не шло и речи, что уж говорить о 0:3. Но всё же свой уровень команде Конте надо было подтвердить в следующих матчах. И она это сделала.

Сейчас «Наполи» идёт на серии без поражений из пяти матчей — четыре победы и одна ничья. Единственный раз клуб не смог выиграть у «Ювентуса» за этот период — 0:0. До этого он, например, разгромил «Болонью» (3:0) и «Кальяри» (4:0). А на неделе неаполитанцы ещё и разобрались в доминирующей манере с «Палермо» в Кубке Италии — 5:0. В Серии А команда Конте уже поднялась на второе место, вполне заслуженно.

«Монца» не так успешно пока выступает в сезоне. Хотя три ничьих и два поражения в пяти турах — ещё не такой плохой результат для начала розыгрыша Серии А. Впрочем, соперники всё равно выступили лучше — с тремя очками бело-красные идут на предпоследней строчке сейчас.

На неделе коллектив прервал серию без побед — в Кубке Италии обыграл «Брешию» из дивизиона рангом ниже (3:1). До этого на самом деле тоже несколько неплохих игр провела «Монца» — продержалась с «Фиорентиной» (2:2) и с «Интером» (1:1).

Да, «Наполи» тут — явный фаворит. Клуб уверенно играет, забивает Лукаку, полезен Хвича. Если так будет продолжаться, то подопечные Конте вполне могут и за чемпионство побороться. Но с «Монцей» им явно тяжело будет — команда и так несколько раз отобрала очки у сильных клубов.

Всё-таки поверю в победу «Наполи», но не думаю, что она будет сухой — ставлю на точный счёт 2:1 с котировкой 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».