«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 2.10.

«Хозяева сейчас по игре выглядят одной из лучших команд лиги. В атаке всё в порядке с остротой и креативом, в защите — с дисциплиной и надёжностью. У «Автомобилиста» четыре победы подряд, и в этом матче будет пятая. «Ак Барс» без боя не сдастся, но в последних встречах команда добивалась успехов благодаря ошибкам соперника. А уральцы таких подарков Казани делать не будут.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Выстроить свою фирменную непрошибаемую оборону Гатиятулин в Казани ещё не успел, «Автомобилист» и сам неплохо забивает, и другим даёт. Будет зрелищно. Тотал больше 5», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».