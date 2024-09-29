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«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 2.10.

«Хозяева сейчас по игре выглядят одной из лучших команд лиги. В атаке всё в порядке с остротой и креативом, в защите — с дисциплиной и надёжностью. У «Автомобилиста» четыре победы подряд, и в этом матче будет пятая. «Ак Барс» без боя не сдастся, но в последних встречах команда добивалась успехов благодаря ошибкам соперника. А уральцы таких подарков Казани делать не будут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Зрители точно увидят больше пяти заброшенных шайб. Выстроить свою фирменную непрошибаемую оборону Гатиятулин в Казани ещё не успел, «Автомобилист» и сам неплохо забивает, и другим даёт. Будет зрелищно. Тотал больше 5», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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