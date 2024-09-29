«Атлетико» — «Реал»: получи фрибет 4444 рубля к мадридскому дерби

29 сентября в чемпионате Испании состоится матч между «Атлетико» и «Реалом». Мадридское дерби начнётся в 22:00 мск. Пока соперники определяют сильнейшую команду города, ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы забрать бонус, необходимо зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Атлетико» провёл мощную трансферную кампанию и пополнил состав звёздными футболистами. Среди приобретений «матрасников» выделяются Хулиан Альварес и Конор Галлахер. Только за них клуб заплатил почти € 120 млн. На домашнем стадионе коллектив Диего Симеоне ещё не знает поражений в текущем сезоне. С учётом всех турниров дома «Атлетико» лишь раз потерял очки. Хозяева здорово стартовали в Лиге чемпионов, в 1-м туре вырвав победу у «Лейпцига».

В стане «Реала» всё стабильно. Команда Карло Анчелотти продолжает серию без поражений в Ла Лиге, которая составляет уже 39 матчей. Примечательно, что в последний раз в чемпионате «сливочные» проиграли в сентябре прошлого года как раз «Атлетико». Тем не менее сейчас «Реал» находится в отличной форме, а испанские СМИ прогнозируют нападающему клуба Винисиусу «Золотой мяч».

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