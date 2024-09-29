«МЮ» — «Тоттенхэм»: фрибет 4444 рубля к матчу тура АПЛ

29 сентября «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Центральный матч 6-го тура АПЛ запланирован на 18:30 мск. Как бы ни закончилась игра, ты можешь получить фрибет 4444 рубля от «Лиги Ставок», выполнив всего два простых условия. Проходи регистрацию, подтверждай личность и забирай бонус!

На неделе в стане «Манчестер Юнайтед» снова были замечены конфликтные ситуации. Главный тренер команды Эрик тен Хаг опроверг информацию о разногласиях с нападающим Маркусом Рашфордом. Ранее наставник подчёркивал важность дисциплины в контексте форварда. Рашфорд в текущем сезоне АПЛ отметился одним забитым мячом. Он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых английских футболистов в мире.

«Тоттенхэму» по-прежнему не хватает стабильности. После двух подряд поражений от «Ньюкасла» и «Арсенала» «шпоры» собрались и переиграли «Брентфорд». Пока не может себя найти новичок лондонцев Доминик Соланке. Форвард, за которого заплатили € 64 млн, принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

После пяти первых туров чемпионата Англии соперники расположились в середине турнирной таблицы и набрали одинаковое количество очков — по 7. В последней личной встрече, состоявшейся в январе, команды разошлись миром (2:2).

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