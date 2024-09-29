«Динамо» Мх — «Динамо» М: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на матч РПЛ

10-й тур чемпионата России завершится 29 сентября в Махачкале. Местное «Динамо» встретится с одноклубниками из Москвы. Поединок запланирован на 19:30 мск. Какие динамовцы сильнее, станет понятно совсем скоро, но уже сейчас ты можешь забрать фрибет 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ, совершив пару простых действий:

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Махачкалинский клуб в прошлом сезоне выступал в Первой лиге и заслужил повышение в классе. В РПЛ при более серьёзной оппозиции дагестанская команда не изменяет своим принципам и действует от обороны. Об этом свидетельствует и статистика. В среднем за матч хозяева пропускают менее одного гола. Но с атакующими действиями заметны проблемы. «Динамо» Мх — худшая команда чемпионата по результативности. Коллектив Хасанби Биджиева отметился только четырьмя голами за девять туров.

Столичное «Динамо» находится в хорошей форме и не знает поражений пять матчей подряд с учётом всех турниров. Положительных эмоций команде Марцела Лички наверняка прибавил поединок прошлого тура. В дерби со «Спартаком» бело-голубые спаслись в самой концовке, играя в меньшинстве. Форвард Константин Тюкавин оформил дубль и забил решающий мяч уже в компенсированное время.

Хозяева расположились в середине турнирной таблицы, имея в активе 10 баллов. Гости опережают соперника на 7 очков и идут в лидирующей пятёрке. В текущем сезоне команды дважды встречались в Кубке России. Обе игры завершились победой московского клуба: сначала в основное время, а затем в серии пенальти.

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