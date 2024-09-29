«Сельта» — «Жирона»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Сельта» — «Жирона».

Ставка: обе забьют за 1.63.

«Сельта» стартовала в этом сезоне с двух побед – над «Алавесом» и «Валенсией». Обе были добыты на домашнем стадионе. После этого потерпела поражения в четырёх из пяти встреч. Последние два матча были проиграны «Атлетику» (1:3) и «Атлетико» (0:1). Игра с «матрасниками» стала первой, в которой «кельтам» не удалось забить в этом сезоне.

«Жирона» совсем не похожа на свою версию с прошлого сезона. Каталонский клуб демонстрирует невзрачную игру, уже не радует таким агрессивным и атакующим футболом. Всё не то. Безвыигрышная серия команды Мичела длится четыре встречи. В том числе бело-красные проиграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 0:1.

«Жирона» не может забить в трёх последних матчах. Долго так продолжаться не может. Её должно прорвать в предстоящей встрече. Тем более «Сельта» пропускала в каждой из семи игр этого сезона. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.63.