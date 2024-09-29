«Рома» — «Венеция»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Рома» — «Венеция».

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.20.

В «Роме» происходят непонятные вещи, которые могут плохо отразиться на команде. Сначала уволили Даниэле Де Росси, а затем – генерального директора Лину Сулуку из-за конфликта с болельщиками. Новым тренером стал Иван Юрич. Против подобного развития событий были не только болельщики, но и некоторые лидеры римлян. Однако это не помешало «волкам» одержать первую победу в сезоне, обыграв «Удинезе» (3:0). Забили Довбик, Дибала и Бальданци.

Юрич даже попытался выиграть матч в Лиге Европы. Довбик открыл счёт в игре с «Атлетиком», но на 85-й минуте римляне всё-таки пропустили ответный мяч. «Венеция» — это идеальный кандидат, чтобы одержать ещё одну победу. «Крылатые львы» без Паоло Ваноли не могут адаптироваться к Серии А.

После четырёхматчевой безвыигрышной серии «Венеция» одержала долгожданную победу в чемпионате Италии. Обыграла она «Дженоа» — 2:0. Но тут, скорее, дело в «грифонах», которые потеряли контроль над игрой и «поплыли». Прогнозируем победу «Ромы» с форой (-1.5) за 2.20.