«Атлетик» — «Севилья»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья».

Ставка: «Атлетик» победит за 1.75.

Не совсем удачно «Атлетик» начал этот сезон, но постепенно набирал оптимальную форму и перед ничьей с «Ромой» в Лиге Европы одержал три победы кряду в Примере. Обыграли «львы» «Лас-Пальмас» (3:2), «Леганес» (2:0) и «Сельту» (3:1). Вроде как дела у басков пошли в гору.

«Севилья» тоже стремится выйти на пик формы. На старте чемпионата Испании у красно-белых была безвыигрышная четырёхматчевая серия, которую удалось прервать победой над «Хетафе». Но потом команда вновь уступила – «Алавесу». В последней встрече обыграла «Вальядолид». Если внимательно присмотреться, то проблемы «Севильи» никуда не делись, она просто набирала очки с командами, находящимися в таком же плохом состоянии.

Больше верится в победу «Атлетика» с коэффициентом 1.75. «Львы» будут выступать на домашнем стадионе, они подходят к матчу с беспроигрышной серией и побеждали «Севилью» в двух последних очных встречах.