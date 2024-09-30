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Букмекеры оценили шансы «Авангарда» прервать серию из семи поражений в КХЛ

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» попытается прервать серию из семи поражений, принимая «Сибирь» на «Джи-Драйв-Арене» в Омске. Начало встречи – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение омичам. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.88. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1880 рублей.

Шансы новосибирцев оценили в 3.65. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.92.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.50 (64%), успех «Сибири» доступен за 2.60 (36%).