«Металлург» — «Лада»: эксперты оценили шансы в матче КХЛ

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Ладу» на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.68. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1680 рублей.

Шансы тольяттинцев оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.55. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.00.

Итоговая победа «Металлурга» доступна за 1.35, успех «Лады» с учётом ОТ и буллитов оценён в 3.30.