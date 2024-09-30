«Авангард» — «Сибирь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: «Авангард» победит за 1.88.

Семь матчей подряд проиграли «ястребы». В шести встречах клуб забросил всего две шайбы в равных составах. Тренер «Авангарда» берёт ответственность на себя. Руководство пока не спешит решать судьбу Звягина. Нет гарантии, что новый тренер придёт и резко изменит игру омичей.

«Снеговики» — это полная противоположность «ястребам». Подопечные Вадима Епанчинцева начали регулярный чемпионат с трёх поражений, а затем одержали шесть побед подряд. Эта серия успешных выступлений завершилась только в последнем матче. Новосибирцы уступили «Автомобилисту» (2:4).

Во время победной серии «Сибирь» в том числе побеждала «Авангард» (4:1), а также стоит выделить встречи с «Северсталью» (5:2) и «Спартаком» (3:1). Всё это говорит о высоком уровне мастерства, терпеливости и о хорошем атакующем потенциале. Уступили екатеринбуржцам, но эту неудачу можно понять. Вечно выигрывать не получится.

Быть может, «Авангарду» поможет возвращение Райана Спунера? Сергей Звягин уже анонсировал его появление в матче с «Сибирью». Если это так, то на пару с Ридом Буше они могут поднять результативность «ястребов». А если в тройке с ними заиграет Линден Вей, это может сработать. Например, в «Салавате Юлаеве» североамериканская тройка нападающих приносит хороший результат.

Подводя итоги, отметим, что не верится в восьмое поражение «Авангарда» подряд. Сами хоккеисты настроены оптимистично, жаждут прервать кошмарную серию, поддерживают тренера. Поставим на победу «ястребов» с коэффициентом 1.88. Сибирское дерби – это очень важное событие. Болельщики придадут сил «Авангарду».