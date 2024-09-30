«Металлург» — «Лада»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Лада».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лады» за 1.70.

Андрею Разину не хватило 10 матчей в новом сезоне, чтобы вернуть команду в отличную форму. Действующий чемпион одержал всего три победы. Ещё на старте одолел раскачивающийся СКА (5:4 ОТ), с третьей попытки выиграл у «Нефтехимика» (1:0 Б) и благодаря проблемам вратаря соперника победил «Салават Юлаев» (5:3).

Многие во встрече с уфимцами поверили, что у «Магнитки» дела пойдут в гору, не обратив внимания на то, за счёт чего и как была добыта победа. Ожидаемо после этой встречи магнитогорцы дважды подряд проиграли. Уступили они «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4).

«Лада» тоже одержала всего три победы в этом сезоне. Олег Браташ беспокоился за результат, старался привнести что-то новое и исключить «привозы» своих игроков, которые стали чаще совершать их. В последнем матче тольяттинцам удалось прервать серию из четырёх поражений, во время которой они уступили СКА (3:4 ОТ), «Локомотиву» (1:2), «Автомобилисту» (0:1) и «Ак Барсу» (3:4).

Прервать неудачную серию получилось благодаря трудовой победе над «Нефтехимиком» (5:4 Б). Перед началом третьего периода команда Браташа вела 4:2, но умудрилась пропустить две шайбы.

Тольяттинский клуб становился неудобным соперником для «Магнитки». Он побеждал «лис» в четырёх из пяти последних очных встреч. Да и то единственное на этом отрезке поражение «Лада» потерпела от «Металлурга» в овертайме. Конечно, будет максимально странно брать победу подопечных Браташа, учитывая жёсткую мотивацию команды Разина.

Поэтому мы снизим риски и спрогнозируем индивидуальный тотал тольяттинцев больше 1.5 шайбы за 1.70. Какой бы сильной ни была мотивация «Магнитки», так быстро имеющиеся проблемы не решаются. А их хватает. Детские ошибки никуда не денутся за одну встречу. Да ещё и с «Ладой», которая после прерванной серии поражений может поймать воодушевление.