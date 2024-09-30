«Вильярреал» — «Лас-Пальмас»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Вильярреала» со счётом 2:1 за 7.40.

«Вильярреал» и «Лас-Пальмас» сыграют в 8-м туре чемпионата Испании. Тут исход очевиден – хозяева поля намного лучше проводят сезон. Гостям не на что рассчитывать.

«Вильярреал» проводит хороший сезон. Всего лишь одно поражение в пассиве у команды – от сильнейшего клуба Испании на данный момент, 1:5 с «Барселоной». Да, разгромное поражение, но в остальных встречах «жёлтая подлодка» часто выигрывала – 2:1 с «Севильей», 4:3 с «Сельтой» 2:1 с «Мальоркой». С 14 очками команда идёт пятой сейчас, что уже неплохо. Но могла бы она стоять и выше, пару раз ещё потеряла очки – 2:2 с «Атлетико» и 1:1 с «Валенсией».

У «Лас-Пальмаса» же сезон проходит совершенно по-другому. Пока ни одной победы нет у команды – четыре поражения и три ничьих. Да, один раз очки она набрала в игре с «Реалом» (1:1), но это, скорее, исключение из правил. В остальных же играх «Лас-Пальмас» не мог обыграть и равных соперников – 1:2 с «Леганесом», 0:2 с «Алавесом», 2:2 с «Севильей». Закономерно клуб теперь идёт на последнем месте в таблице.

Тут исход очевиден. «Лас-Пальмас» слабо выступает и не может обыграть даже равных противников. «Вильярреал» тут победит, но прямо сильно стараться не будет – сыграет осторожно, забив пару мячей. Возможно, один-два шанса будут и у гостей», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».