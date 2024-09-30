«Вильярреал» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Вильярреал» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Вильярреала» в 2-3 мяча за 2.85.

«В четверг обе команды играли матчи 7-го тура. «Вильярреал» одолел на выезде «Эспаньол» — 2:1 — после точных ударов Айосе Переса и поднялся на четвёртую строчку. А «Лас-Пальмас», идущий на последнем месте, зацепил дома одно очко с «Бетисом» (1:1). Причём Альберто Молейро открыл счёт.

В прошлом сезоне «жёлтая субмарина» дважды обыграла «островитян». 3:0 дома и 2:1 – в гостях. У хозяев нет травмированных, у гостей не может играть шотландский защитник Скотт Маккенна.

И сейчас всё говорит о том, что «Вильярреал» опять одержит победу. Уверенную и, вполне возможно, крупную. С разницей в два-три мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».