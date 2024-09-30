«Авангард» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Сибирь».

Ставка: ТМ 5 за 1.68.

«Кто бы мог предположить, что в этой встрече как минимум у одной команды будет мотивация как в плей-офф? Но для «Авангарда» это действительно важнейший матч. Семь поражений подряд, главный тренер в шаге от отставки, отдельные игроки тоже под угрозой кадровых оргвыводов. «Ястребы» точно будут биться, не жалея ни себя, ни соперников. Не исключены драки, можно подумать о том, чтобы поставить на большое количество штрафных минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот на победу хозяев ставить бы не советовал. В семи последних встречах «Сибирь» уступила только «Автомобилисту» — лидеру Востока, который сейчас на три головы сильнее омичей. Непонятно, за счёт чего «Авангард» сможет обыграть принципиального соперника. Новосибирцы просто перетерпят команду Звягина, возьмут очки, без особого труда перекрыв кислород нападению оппонентов. Вряд ли в матче будет заброшено больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».