«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» и его индивидуальный тотал больше 2.5 за 2.20.

«Это будет третье сибирское дерби в сентябре. Если в первой очной встрече выиграл «Авангард», тогда у него была очень приличная серия, а «Сибирь» начала плохо и получила разгром от ЦСКА, то вот сейчас снова матч с «Авангардом».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Если в начале сезона личные встречи получаются низовыми, то сейчас, если брать статистику матчей этих команд, видно, что голы возвращаются. Лидеры просыпаются, поэтому мне кажется, что в этом матче будет верховой хоккей.

Думаю, что «Авангард» добьётся победы, так как в сибирском дерби настрой на матч максимальный, а дома ещё сильнее. Чтобы добрать коэффициент, мне нравится победа «Авангарда» при индивидуальном тотале больше 2.5 шайбы. Рано или поздно, но «Авангард» должно прорвать. Есть Буше, Спунер», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».