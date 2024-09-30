«Авангард» — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.94.

«В Омске к противостоянию с «Сибирью» болельщики относятся чуть с меньшим трепетом, чем их новосибирские коллеги. Но всё же именно сейчас сибирское дерби приковывает к себе дополнительное внимание. Просто потому, что «Сибирь» сейчас идёт наверху на Востоке, а «Авангард» пока балансирует на границе кубковой восьмёрки. При этом команда Вадима Епанчинцева свой последний матч проиграла – дома «Автомобилисту» — 2:4. Но Сергей Широков, Тревор Мёрфи, Владимир Бутузов и компания полны решимости обыграть «ястребов».

В свою очередь, «Авангард» играл в пятницу в Челябинске с «Трактором». И подопечные Сергея Звягина уступили – 2:4. Дубль Ильи Рейнгардта не помог.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне омичи уже встречались дома с новосибирцами и взяли верх 2:1 (4 сентября). Тогда «Авангард» играл без Буше, сейчас он восстановился, но по-прежнему не в строю Бердин и Ткачёв. Но проигрывать «ястребам» никак нельзя. Сверхнастрой и домашние трибуны помогут им взять верх. «Авангард» выиграет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».