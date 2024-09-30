«Барыс» — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 30 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» и ТБ 4.5 за 2.05.

«Команда Игоря Ларионова прилетела в столицу Казахстана, имея в своём активе три победы подряд на выезде, причём маршрут поездки не самый простой — Мытищи-Владивосток-Хабаровск-Астана. Кажется, что после того, что было, «Торпедо» обязано побеждать и здесь. Команда молодая, энергичная и на такой положительной морали обязана заканчивать выезд на мажорной ноте.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» на прошлой неделе уволил тренера, взял нового и сразу одержал первую победу в основное время, одолев «Сочи» с футбольным счётом 1:0. Следующий матч, правда, проиграли тоже с футбольным счётом 0:2. С голами тяжело идёт. Другое дело, что нижегородцы как раз играют сами и дают играть в атаке соперникам. Так что, может, астанчан наконец-то прорвёт, хотя и не факт. Не буду изобретать велосипед и просто возьму победу «Торпедо» и общий тотал голов больше 4.5 с коэффициентом 2.05.

Идея была взять 1Х за 2.25, потому что когда-то же должно попереть, а у нижегородцев могут силы закончиться, всё-таки выезд сложный, но мне в это слабо верится. По ощущениям, игра может пойти по низовому сценарию, ибо Буцаев начал с того, что решил наладить дела в обороне, и пока это видно, но вряд ли такое лёгкое «Торпедо» получится удержать, сейчас ребята на ходу», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».