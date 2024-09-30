«Барыс» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казахстане

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Торпедо».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.67.

«После смены тренера «Барыс» начал как минимум показывать характер и резко уменьшил количество глупых ошибок в обороне. Буцаев умеет спрашивать с игроков и наладить дисциплину. Пока «эффект новой метлы» работает, казахстанцы будут неудобны, колючим соперником для любой команды КХЛ, особенно на льду Астаны.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо», во-первых, на пике акклиматизации после визита на Дальний Восток. Во-вторых, нижегородцы взяли максимум во Владивостоке и Хабаровске. Возникнет подсознательное желание поберечься – когда против тебя команда тренера Буцаева, велик риск попасть под град силовых приёмов и получить травму. Вряд ли подопечные Ларионова будут биться насмерть. Очки возьмёт «Барыс», которому нужнее – при этом результативность в Астане вновь будет околонулевая. Четыре гола за матч или меньше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».