«Барыс» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казахстане

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Торпедо».
Ставка: ТМ 4.5 за 2.67.
«После смены тренера «Барыс» начал как минимум показывать характер и резко уменьшил количество глупых ошибок в обороне. Буцаев умеет спрашивать с игроков и наладить дисциплину. Пока «эффект новой метлы» работает, казахстанцы будут неудобны, колючим соперником для любой команды КХЛ, особенно на льду Астаны.
«Торпедо», во-первых, на пике акклиматизации после визита на Дальний Восток. Во-вторых, нижегородцы взяли максимум во Владивостоке и Хабаровске. Возникнет подсознательное желание поберечься – когда против тебя команда тренера Буцаева, велик риск попасть под град силовых приёмов и получить травму. Вряд ли подопечные Ларионова будут биться насмерть. Очки возьмёт «Барыс», которому нужнее – при этом результативность в Астане вновь будет околонулевая. Четыре гола за матч или меньше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».