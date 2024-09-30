«Борнмут» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Саутгемптон».

Ставка: ничья за 4.20.

«30 сентября в рамках 6-го тура АПЛ «Борнмут» сыграет дома с «Саутгемптоном». Обе команды слабо выступают пока что, теряют много очков. Не думаю, что кто-то тут наберёт три очка.

«Борнмут» не лучшим образом провёл последние матчи – трижды уступил в четырёх встречах. Хотя дважды за этот период у «вишен» были сложные соперники, с которыми даже на ничью им тяжело рассчитывать. Были поражения от «Челси» (0:1) и «Ливерпуля» (0:3). С «Вест Хэмом» в Кубке лиги коллектив уже мог бы побороться, но проиграл и там – 0:1.

В остальных играх «Борнмут» набирал очки. Дважды в Премьер-лиге он поделил очки с «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслом» (оба раза 1:1), а также обыграл «Эвертон» (3:2). В таблице клуб идёт не так уж низко – на 13-м месте с пятью очками.

У «Саутгемптона» ситуация сейчас в сезоне похуже. Если бы не последний тур чемпионата, то у него была бы серия поражений из четырёх матчей. В том числе не смог клуб победить «Ноттингем Форест» (0:1), «Брентфорд» (1:3), «Ньюкасл» (0:1). Но в 5-м туре «святые» набрали первое очко, сыграв вничью с «Ипсвичем» (1:1). С одним очком «Саутгемптон» поднялся, но не так сильно – на 18-е место.

Дважды команда всё-таки победила в сезоне, но было это в Кубке лиги – 5:3 с «Кардиффом» и 2:1 с «Эвертоном». Так что, я думаю, тут тяжело будет «святым». «Борнмут» намного лучше выступает, чаще добывает очки. Но сейчас я предложу поставить на ничью. «Саутгемптону» нужны очки, он и так всё ещё идёт в зоне вылета, не выигрывает. Так что команда постарается тут не уступить.

Моя ставка – ничья. Она оценивается в 4.20», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».