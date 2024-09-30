«Ротор» — «Алания»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Алания».

Ставка: «Алания» не проиграет за 1.75.

Не таких результатов ожидали болельщики в новом сезоне от волгоградцев и владикавказцев. Но они находятся в нижней части турнирной таблицы. Создаётся впечатление, что у «Ротора» медленно закончилось топливо. После двух побед подряд последовали четыре ничьих, а в последнем матче Первой лиги он проиграл «Черноморцу» (1:2).

Безвыигрышная серия «Алании» в первенстве насчитывает семь матчей. У красно-жёлтых ощущаются большие трудности с реализацией моментов. За этот отрезок они забили всего лишь два мяча. Если так продолжать играть дальше, то ни о каких победах не может быть и речи.

17 сентября «Аланию» возглавил известный многим Спартак Гогниев. При нём «барсы» сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и обыграли «Амкал» в Кубке России (1:0). И, скорее всего, тренер сможет придать уверенности владикавказскому клубу. Обороняться красно-жёлтые умеют. Это качество у них прокачано, по сравнению с забиванием голов. Предлагаем ставку, что «Алания» не проиграет, за 1.75.