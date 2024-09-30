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«Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ

«Борнмут» — «Саутгемптон»: прогноз «Чемпионата» на матч 6-го тура АПЛ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

В прошлом матче «Борнмут» уступил «Ливерпулю» (0:3). Кепа Аррисабалага, конечно, играл очень старательно, совершил много сейвов, но и допускал ошибки. Это поражение стало вторым подряд для «вишен». Ранее они уступили «Челси» (0:1). Пока единственную победу команда одержала над «Эвертоном» (3:2), забив три мяча подряд после 87-й минуты.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 22:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Саутгемптона» дела немного хуже, ведь он по-прежнему не побеждал в этом сезоне АПЛ. Более того, только в последней встрече «святые» прервали четырёхматчевую серию поражений в первенстве, сыграв вничью с «Ипсвич Таун» (1:1). Хвастаться этим результатом точно не следует.

Слабо верится, что предстоящий матч получится результативным. Когда встречаются два аутсайдера, им важно набрать очки. Рисковать – последнее дело в таком случае. Выбирать победителя не станем, а предложим поставить на тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

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