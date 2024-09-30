«Вильярреал» — «Лас-Пальмас»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Лас-Пальмас».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Этот сезон складывается для «Вильярреала» вполне удачно. Единственное поражение в семи матчах «жёлтая субмарина» потерпела от «Барселоны» (1:5). Также были четыре победы – над «Севильей» (2:1), «Сельтой» (4:3), «Мальоркой» (2:1) и «Эспаньолом» (2:1). Даже в тех встречах, которые завершились вничью, забивали обе команды. На этом заострим внимание.

«Лас-Пальмас» может только мечтать о таких результатах. Команда явно не в своей тарелке. За семь туров Примеры ни одной победы. Четыре матча закончились поражениями, но стоит выделить ничью с «Реалом» (1:1). За это можно даже похвалить. Но шесть из семи встреч заканчивались обменом голами.

Конечно, на стороне «Вильярреала» будет преимущество. Он лучше, чем «Лас-Пальмас», проводит этот сезон, намного острее и агрессивнее в атаке, но не может держать ворота на замке. У гостей будет шанс забить. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.75.