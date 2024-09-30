«Барселона» — «Янг Бойз»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них «Барселона» (Испания) будет играть со швейцарским «Янг Бойз» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.09. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1090 рублей.

Шансы «пчёл» оценили в 28.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 11.5.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 4.00. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.17.

Разгромная победа «Барселоны» доступна за 1.74.