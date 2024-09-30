«Слован» — «Манчестер Сити»: прогноз букмекеров на матч

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них «Слован» (Словакия) будет играть с «Манчестер Сити» (Англия) на стадионе «Тегельне Поле». Начало – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы с коэффициентом 1.08. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1080 рублей.

Шансы братиславцев оценили в 47.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 12.0.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 4.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.50.

Заключить пари на победу «Ман Сити» с форой (-3.5 гола) предлагают за 2.30.