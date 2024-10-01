Букмекеры оценили шансы «Црвены Звезды» в матче с «Интером»

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них итальянский «Интер» будет играть с «Црвеной Звездой» из Сербии на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало – в 22:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами миланцев и предлагают поставить на победу «Интера» с коэффициентом 1.18. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1180 рублей.

Шансы красно-белых оценили в 17.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.13.

Если «Црвена Звезда» не проиграет, зайдёт коэффициент 5.85, что составляет около 17% вероятности.