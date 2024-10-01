«Интер» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Интер» — «Црвена Звезда».

Ставка: «Интер» победит с форой (-2) за 1.75.

Глубина состава у «змей» достаточно хорошая, чтобы предоставлять отдых ключевым игрокам, делать шикарные замены. Например, в прошлом матче Лиги чемпионов Симоне Индзаги приберёг Лаутаро Мартинеса на концовку встречи. Интересным выбором стал Мехди Тареми на матч с «Ман Сити». Но будьте уверены, что тренер «Интера» знает, что делает. Даже Генрих Мхитарян, несмотря на возраст, всё ещё полезен.

«Црвена Звезда» очень плохо проводит матчи с командами из Серии А. Не учитывая игр отборочного турнира, сербский клуб не выиграл ни одной из восьми последних встреч с итальянскими клубами. Теперь красно-белые попробуют прервать эту неудачную серию, но «Интер» слишком хорош.

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича не смогли справиться с «Бенфикой» (1:2). Единственной гол «Црвена Звезда» забила лишь на 86-й минуте. Могла и вовсе проиграть всухую. Вернувшись в чемпионат Сербии красно-белые оторвались за это поражение в дерби с «Партизаном», разгромив его со счётом 4:0.

После этого команда Милоевича победила «Железничар» (2:1). Дела в чемпионате Сербии у неё идут прекрасно. «Црвена Звезда» занимает первое место в таблице, но это ни для кого не новость. Как бы хороши ни были красно-белые в первенстве, в еврокубках они не могут сыскать удачи. Во время отбора на выезде клуб проиграл даже «Будё-Глимт» (1:2).

У нас есть повод поставить на победу крепкого «Интера» с форой. В отсутствии голов во встрече «змей» с «Ман Сити» нет ничего удивительного. Такую тактику избрал главный тренер Симоне Индзаги. На игру с «Црвеной Звездой» план будет иной.