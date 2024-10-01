«Барселона» — «Янг Бойз»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Барселона» — «Янг Бойз».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-2.5) за 1.75.

Подопечным Ханс-Дитера Флика необходима первая победа в Лиге чемпионов, но у тренера есть трудности из-за большого количества травм ведущих игроков. Мало того, что в игре с «Янг Бойз» не примет участия дисквалифицированный Эрик Гарсия, так ещё и из-за травм недоступны Даниэль Ольмо, Марк-Андре тер Штеген, Гави и Фермин Лопес. Но Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья будут готовы выйти на поле и добыть нужный результат.

«Янг Бойз» начал участие в Лиге чемпионов с разгромного поражения от «Астон Виллы» (0:3). Тем самым «пчёлы» прервали свою семиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Правда, после этого жёлто-чёрные обыграли «Винтертур» (4:1), но праздновали недолго. Последнюю встречу в чемпионате Швейцарии они проиграли «Грассхопперу» (0:1).

«Пчёлы» далеки от показателей прошлого сезона. Они находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице первенства. Игра «Янг Бойз» не производит никакого впечатления. Конечно, Патрик Рахмен может попытаться извлечь хоть какую-то выгоду из проблем «Барселоны» с составом, но в это верится с большим трудом.

Прогнозируем победу каталонцев с форой (-2.5) за 1.75. Команда будет гореть желанием одержать первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов, а ещё она будет дополнительно мотивирована из-за поражения от «Осасуны». Добавим сюда тот факт, что сине-гранатовые выступят на домашнем стадионе, и получим неоспоримое преимущество подопечных Флика.