«Слован» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Слован» — «Манчестер Сити».

Ставка: ИТБ 3.5 гола «Ман Сити» за 1.90.

Как-то неубедителен «Манчестер Сити» в последнее время. Всего одна победа в четырёх последних матчах. Да и та была добыта в Кубке лиги Англии над «Уотфордом» (2:1). «Горожане» ещё и умудрились пропустить на 86-й минуте, хотя должны были учинить разгром. Остальные три игры завершились вничью.

Разница в финансовом плане между клубами громадная. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость состава «Слована» в € 28,78 млн, а «Ман Сити» — в € 1,26 млрд. Будет стыдно, если победа станет сложным испытанием для подопечных Хосепа Гвардиолы.

Однако пока Холанд в составе, поводов переживать за голы в ворота слабых соперников быть не должно. Жаль, что выбыл Родри из-за травмы. Но у Гвардиолы хватает глубины состава для полноценной замены. Кевин Де Брёйне тоже всё ещё находится в лазарете. Скорее всего, с первых минут сыграет Фил Фоден. «Горожане» ждут от него голов в этом сезоне.

Для «Слована» участие в Лиги чемпионов – это непосильная задача. С первого матча команда показала, что не способна конкурировать с клубами на этом уровне. «Селтик» беспрепятственно разгромил братиславцев – 5:1. Но в чемпионате Словакии подопечные Владимира Вайсса держат марку.

«Горожане» просто обязаны забивать минимум четыре мяча в ворота «Слована». У них есть для этого всё. К тому же это станет отдушиной после трёх ничьих в четырёх последних матчах. Приезд такой команды в Братиславу уже праздник для местных болельщиков. Все прекрасно понимают, что уровень клубов несопоставим.