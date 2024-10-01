«Динамо» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита дерби КХЛ

1 октября состоится уже второе по счёту в этом сезоне московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. На этот раз матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 мск.

Когда команды встречались прошлый раз, победили армейцы – 3:1.

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам и на этот раз. Поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Шансы бело-голубых оценили в 2.65. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.