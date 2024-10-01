«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.82.

Игра московского «Динамо» пока далека от идеала и не совсем оправдывает ожидания. Не так хорошо работает реализация большинства, по сравнению с прошлым сезоном, лидеры команды не вышли на пик формы, а результаты оставляют желать лучшего. В 10 матчах подопечные Алексея Кудашова одержали пять побед.

Бело-голубые только недавно выправили ситуацию. Они выиграли последние три встречи – у «Амура» (2:1), «Барыса» (3:1) и «Нефтехимика» (5:4 Б). После волевой победы над «Нефтехимиком» Алексей Кудашов дал интервью, в котором отметил, что тренерскому штабу тоже не нравится нынешнее состояние лидеров «Динамо». Но он добавил, что они всё равно залезут в сезон, а также напомнил, что перед началом регулярного чемпионата предупреждал, что первые 10 матчей всё может пойти кувырком.

ЦСКА тоже одержал пять побед в 10 матчах этого сезона, но смотрится намного симпатичнее «Динамо». Илье Воробьёву потребовалось время, чтобы перестроить команду. И первое время у него хорошо получалось добиваться желаемого от красно-синих. Чего стоят победы над «Адмиралом» (6:2) и «Сибирью» (8:2). Правда, после них ЦСКА как будто отзабивался. В последних семи встречах подопечные Воробьёва не забрасывали более трёх шайб в основное время.

Хотя выезд на Дальний Восток получился неплохим. Красно-синие уступили «Адмиралу» (2:3 ОТ) и победили «Амур» (3:0). Вернувшись в Москву, армейцы проиграли «Спартаку» (2:3 ОТ). Илья Воробьёв после поражения поделился, что овертайм никак не даётся ЦСКА, но над этим ведётся большая работа.

В итоге мы предлагаем сделать ставку на победу красно-синих с учётом овертайма и буллитов за 1.82. В игре армейцев заметны большие изменения и улучшения, а бело-голубые, не в обиду соперникам, побеждали в последних трёх матчах уступающие по уровню команды. К тому же Илья Воробьёв в этом сезоне уже обыгрывал Алексея Кудашова и сможет сделать это ещё раз.