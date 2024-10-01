Букмекеры оценили шансы «Локомотива» одержать пятую победу подряд

1 октября стартует 5-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одном из матчей «Локомотив» будет играть с «Оренбургом» на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 18:30 мск.

«Локомотив» идёт на серии из четырёх побед во всех турнирах.

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на победу «Локомотива» с коэффициентом 1.40. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1400 рублей.

Шансы оренбуржцев оценили в 7.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.