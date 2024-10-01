«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Оренбург».

Ставка: «Локомотив» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.88.

«Локомотив» делит первое место с «Краснодаром» в РПЛ и единолично возглавляет группу В Кубка России Пути РПЛ. В Кубке России Михаил Галактионов не стесняется проводить ротацию.

Несмотря на это, его команде всё равно удаётся побеждать. Антон Митрюшкин справляется с игрой в воротах не хуже Ильи Лантратова. А в гонке лучших бомбардиров Кубка России уверенно лидирует Тимур Сулейманов. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. В недавней встрече с «Химками» (5:1) он на пару с Пиняевым оформили по дублю.

Текущая серия побед железнодорожников насчитывает четыре матча во всех турнирах. Кроме красно-белых и химчан, они обыграли «Оренбург» (4:2) и «Пари НН» (3:1).

И будет удивительно, если у команды Галактионова возникнут проблемы с «Оренбургом». 13 матчей подряд «горожане» не могут одержать победу во всех турнирах. Разве может быть хуже? За это время только четыре раза они сыграли вничью.

Была надежда, что в минувшей встрече РПЛ оренбуржцы обыграют на домашнем стадионе «Пари НН», у которого также была безвыигрышная серия. Как итог, подопечные Давида Деограсии вновь потерпели поражение – 1:2. Главный тренер после неудачи сказал, что он никогда не сдаётся и у него есть силы продолжать. Но сколько терпения осталось у руководства?

В таблице группы В Кубка России Пути РПЛ горожане занимают последнюю строчку с 0 в графе очков. Ещё есть шанс каким-то чудом обогнать «Химки», у которых три очка, и получить путёвку в плей-офф Пути регионов. Но верится в это с большим трудом. Поэтому прогнозируем победу «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.