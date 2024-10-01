«Арсенал» — «ПСЖ»: букмекеры назвали фаворита

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Арсенал» — «ПСЖ», который пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «ПСЖ» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80 — это примерно 21%. Ничейный результат более вероятен, но коэффициент довольно высокий — 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики считают, что еврокубковый матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75 — более 55% вероятности.