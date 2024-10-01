Назван самый вероятный счёт матча «Арсенал» — «ПСЖ»

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Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Арсенал» — «ПСЖ», который пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «ПСЖ» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80 — это примерно 21%. Ничейный результат доступен за 4.10 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75 — более 55% вероятности.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.20). Победа «Арсенала» 1:0 идёт за 7.30, на 2:1 в пользу лондонцев выставлен коэффициент 7.90.

Чуть ниже оценена вероятность победы «Арсенала» со счётом 2:0 (8.00).