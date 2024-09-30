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«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
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Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Арсенал» — «ПСЖ», который пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «ПСЖ» идёт с коэффициентом 4.80 — это примерно 21%. Ничейный результат оценён в 4.10 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77 — более 55% вероятности.

Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, сыграет коэффициент 2.10.

Ставки на победу «Арсенала» с разницей в два и более мяча принимаются за 2.77.

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