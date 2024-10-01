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«Байер» — «Милан»: эксперты оценили шансы команд

«Байер» — «Милан»: эксперты оценили шансы команд
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Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Байер» — «Милан», который пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Милана» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70 — это примерно 21%. Ничейный результат более вероятен, но коэффициент тоже довольно высокий — 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики уверены, что еврокубковый матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57 — более 60% вероятности.

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