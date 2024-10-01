«Байер» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Милан».

Ставка: «Байер» не проиграет + обе забьют за 1.98.

Да, у подопечных Хаби Алонсо стали проскакивать поражения. Как, например, в матче с «РБ Лейпциг», когда они вели со счётом 2:1 к 57-й минуте, но в итоге проиграли со счётом 2:3. Однако в целом результаты привычно хороши. В Лиге чемпионов удалось стартовать с победы, в Бундеслиге отставание от лидера составляет всего три очка.

Кроме того, леверкузенцы по-прежнему много забивают. До ничьей с «Баварией» (1:1) были одержаны четыре победы — со счётом 4:1 над «Хоффенхаймом», со счётом 4:0 над «Фейеноордом» и со счётом 4:3 – над «Вольфсбургом». В чемпионате Германии больше забивает пока только «Бавария»: 17 голов против 14 за пять туров.

«Милану», конечно, есть чем парировать. Он увёз очко из Рима от «Лацио» (2:2), забил четыре безответных мяча «Венеции» (4:0), впервые за большое количество дерби обыграл миланский «Интер» (2:1) и закрепил всё это домашней разгромной победой над «Лечче» (3:0) на прошедших выходных. Однако в целом клуб выглядит менее стабильно.

Дело в том, что до победного дерби даже ходили слухи об отставке Паулу Фонсеки, который занял пост главного тренера лишь летом. До удачной серии игр «россонери» находились вне зоны Лиги чемпионов и выглядели шатко. Домашнее поражение со счётом 1:3 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов лишь усугубило ситуацию.

Последние успехи должны взбодрить «Милан», но в Леверкузене будет тяжело. Комбинированная ставка «обе забьют и «Байер» не проиграет» выглядит заманчиво. Миланцы наверняка навяжут борьбу и смогут рассчитывать на гол, учитывая нестабильность обороны леверкузенцев. Но в целом леверкузенцы смотрятся помощнее прямо сейчас.