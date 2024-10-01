Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Байер» — «Милан»

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Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Матч «Байер» — «Милан» пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Милана» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70 — это примерно 21%. Ничейный результат более вероятен, но коэффициент тоже довольно высокий — 4.30 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (7.60). Победа «Байера» 2:1 идёт за 8.20, на точный счёт 2:0 в пользу немцев дают 9.30.

Заключить пари на победу «Байера» 1:0 предлагают за 9.90.