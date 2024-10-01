«Рубин» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Факел».

Ставка: победа «Рубина» за 1.71.

«Рубин» пытается угнаться за убежавшими вперёд «Зенитом» и «Акроном». Нагнать петербуржцев будет совсем сложно, отставание более чем солидное — четыре очка. «Акрон» догнать вполне реально, у команды из Тольятти восемь очков, у казанцев — шесть. Игры с «Зенитом» «Рубин» уже провёл. Два поражения 0:1 и 0:2 не позволили команде Рашида Рахимова уже сейчас гарантировать себе выход в плей-офф Пути РПЛ. В первой встрече с «Факелом» казанцы проблем не испытали. «Рубин» забил по голу в каждом из таймов, в первом это сделал Даниил Кузнецов, во втором — Дардан Шабанхаджай.

Для «Факела» эта игра — последний шанс зацепиться за кубковую борьбу. Сейчас на их счету нет очков. В 1-м туре было поражение от «Зенита» 0:3, во 2-м — 1:2 от «Акрона», «Рубину» сопротивление оказать также не удалось — 0:2. Важнейшей была вторая встреча с «Акроном», воронежцы держались до второго тайма, счёт был 0:0, но сил на вторую половину игры не хватило. Хубулов и Грибов сделали результат для своей команды. После этого результата стало понятно, что любая потеря очков для «Факела» будет равнозначна вылету из турнира. Мало того, что необходимо побеждать дважды, так ещё надо надеяться на ошибку «Рубина». На данный момент это маловероятный исход.

«Рубину» для продолжения борьбы за плей-офф Пути РПЛ необходимо побеждать, «Факелу» также нужны три очка, но ресурса у команды совсем мало. Плюс воронежцам надо не забывать об РПЛ, где команда уже стоит на вылет, и, возможно, Кубком России стоит пожертвовать. В таких условиях, да ещё и дома, казанская команда должна побеждать. Победа «Рубина», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».