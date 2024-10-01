«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург» в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.06.

«Единственная команда в Кубке России, которая пока идёт без потерь. Четыре матча — четыре победы, это московский «Локомотив». И очень красивый, яркий футбол команда демонстрирует. В группе B «Локомотив» обеспечил себе первое место, ну, почти обеспечил, 12 очков, а в трёх очках «Ростов».

«Локомотив» в этом туре играет с «Оренбургом», у которого 0 очков. И, конечно, там Деограсия не то чтобы подвис, а уже вопрос по нему практически решён. Думаю, что после следующего тура российского его поменяют в «Оренбурге» на другого тренера. «Оренбург» в Кубке выставляет тоже смешанный состав. И, конечно, «Локомотив» дома при своих болельщиках может этим воспользоваться. Болельщик голосует ногами. Игра «Локомотива» сейчас убеждает, что на «Локомотив» надо ходить. Плюс конкуренция внутренняя у команды есть, есть желание футболистов себя проявить. Это очень хорошо заметно, бросается в глаза.

Думаю, что «Локомотив» обыграет «Оренбург» в «верховом» матче, где будет забито минимум три мяча. Победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 за 2.06», — приводит слова Генича «РБ Спорт».