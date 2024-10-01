«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Виктора Гусева на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» – «Оренбург».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.52.

«Первая встреча в рамках группового этапа Кубка России завершилась победой «Локомотива» на выезде 3:2 (по дублю сделали Сулейманов и эквадорский нападающий хозяев Куэро). Сентябрьский матч чемпионата на поле «Оренбурга» тоже закончился победой гостей, с похожим счётом 4:2 (по два мяча у соперников теперь уже провели Батраков и тоже молодой иранец Сахархизан). И вот наконец кубковая игра в Москве, которой предшествовали матчи 10-го тура чемпионата. «Оренбург» на день раньше дома уступил «Пари НН» 1:2, а «Локомотив» с двумя голами Самошникова красиво победил «Спартак» 3:1.

Напряжённый ритм сезона и понятная ротация в кубковой встрече (а уже обеспечивший себе выход в следующую стадию «Локо» имеет четыре победы в четырёх матчах группы при четырёх поражениях у «Оренбурга») делает составы абсолютно непредсказуемыми. И поэтому какие-то ставки на конкретных игроков затруднены.

Интересно, что в прошлом сезоне клубы с одинаковым счётом 2:0 выиграли матчи на чужом поле. Кстати, у москвичей тогда свой первый мяч в РПЛ забил ещё менее заметный Батраков, а у «Оренбурга» отличился Воробьёв, который теперь возглавляет атаку «Локомотива». Всего же в 13 встречах железнодорожники победили оренбуржцев девять раз при двух ничьих и двух поражениях.

Рассчитывать на бурные события во вторничной (хочется даже поиграть словами: «вторичной») игре стоит только в том случае, если проявить себя захотят «честолюбивые дублёры». В остальном какой-то серьёзный стимул у обоих участников отсутствует. Тем не менее «Локомотив», особенно дома, вряд ли захочет прервать серию из пяти побед в обоих турнирах. Всего же с начала сезона их у москвичей 13 при двух поражениях. А хорошая молодёжь у Галактионова есть и в запасе. Единственная зацепка для «Оренбурга» — в том, что «Локомотив», много забивая, довольно часто пропускает. Так, суммарная разница мячей за 14 матчей сезона у него — 38:17. Поставим на ТМ 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».