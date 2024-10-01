«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Оренбург» в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.95.

«Локомотив» в таком великолепном состоянии, что я уверен в его победе здесь. Галактионов уже показывал, что команда не меняется, даже если он делает ряд перестановок на кубковые игры. Резервисты продолжают играть в тот же футбол, продолжают великолепно бежать. Кураж у всей команды, поэтому они в Кубке России выиграли четыре матча из четырёх. И здесь приезжает «Оренбург», который потерпел очень болезненное поражение от «Пари НН». Вроде бы был тот матч, который надо обязательно выигрывать, но не вышло. Создали больше, а в обороне опять недоработали.

Здесь наверняка оренбуржцы тоже сделают множество замен. На кубковые встречи они обычно выпускают почти что второй состав. И у «Локомотива» будет множество зон, чтобы влетать в них, создавать моменты и спокойно реализовывать. Сарвели, Раков наверняка проявят себя, да и Севикян получит возможность выйти.

В общем, ставлю на победу «Локомотива» с форой (-1.5). «Оренбургу» и так было бы сложно против железнодорожников, они уже два раза им дома проиграли. А здесь настроение после поражения от «Нижнего» совсем пропало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».