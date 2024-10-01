«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.60.

«ЦСКА, в неплохом физическом и эмоциональном состоянии находясь, отправляется в гости к «Пари НН». Ну, отправляется в гости в Нижний Новгород к команде «Пари НН». ЦСКА как раз потерял важные очки в домашней игре против «Пари НН», была ничья 1:1. И потом в серии пенальти армейцы только выиграли. Сейчас у «Пари НН» всего одно очко. И воодушевлённые важной победой в прошлом туре над «Оренбургом» нижегородцы дома сыграют в Кубке.

Тут не так довлеет результат над «Пари НН», можно сыграть поярче, в атаку, но позволит ли ЦСКА сыграть поярче в атаку? Потому что у армейцев сейчас неплохо работают все линии. Тороп в Кубке выглядит достаточно убедительно. И если ЦСКА сыграет правильно, то, мне кажется, он от «Пари НН» не пропустит. Да, у «Пари НН» нет этого давления, есть мотивация дома сыграть удачно против московского клуба. Но, мне кажется, если ЦСКА в нынешнем своём виде, в нынешней своей форме сыграет сконцентрированно, как это было в Грозном, как это было с «Краснодаром» в прошлом туре, то, скорее всего, не пропустит от нижегородцев.

Мой прогноз – победа ЦСКА всухую в Нижнем Новгороде за 2.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».