«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 1 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – ЦСКА в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа ЦСКА за 1.52.

«Пари НН» важнейшую победу одержал в Оренбурге. Это точно отсрочило рассмотрение вопроса по Иличу. Плотность высокая, но нижегородцы отодвинулись от зоны стыков. Про игру «Пари Нижний Новгород» ничего положительного сказать не могу. Бьются ребята, стараются. Но такой футбол мне не близок. И кубковая встреча «Пари» совсем не нужна. Сейчас бы перевести дух, подготовиться к следующему туру, а тут выходить надо против ЦСКА. Понятно, что будут обширные изменения. За выход «Нижний» уже не борется, для него Кубок – просто лишняя нагрузка.

А ЦСКА надо побеждать, чтобы уверенно обеспечить себе проход по Пути РПЛ. Классный футбол показали с «Ахматом», полностью переиграв соперника. Вообще, никаких проблем не возникло. Впереди у армейцев дерби с «Динамо». И Николич, конечно, сделает перестановки. Но я думаю, что в любом составе ЦСКА должен здесь выигрывать. «Пари НН» должен сохранять мотивацию для матчей чемпионата. Здесь будет сложно на фоне изменений, да и соперник гораздо сильнее.

Так что просто поставлю на победу ЦСКА», — приводит слова Титова «РБ Спорт».