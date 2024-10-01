«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Арсенал» мужественный достаточно матч провёл с «Манчестер Сити» на выезде, правда, пропустил там в самом конце гол, который привёл к ничьей. «Пари-Сен-Жермен» в центре нашего внимания, естественно, из-за Матвея Сафонова, который начинает получать свои шансы. И более того, учитывая, как внутри команды себя ведёт, шансы эти, я думаю, могут быть у Матвея на достаточно регулярной основе.

Сейчас это, пожалуй, главная визитная карточка игрового дня. Матч двух больших клубов между собой. Думаю, что здесь ждать оборонительного футбола не приходится ни от тех, ни от других. Они не умеют в него играть. Поэтому ставка должна быть на забитые голы. И учитывая то, что букмекеры дают на «обе забьют» коэффициент 1.74, надо брать. Мне это очень нравится, даже не вижу смысла цепляться за тотал, хотя так можно и увеличить коэффициент. Но и этого, по-моему, вполне достаточно.

Думаю, нас ждёт яркий и красивый футбол в этой встрече», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».