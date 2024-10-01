«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Романа Гутцайта на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«ПСЖ» и «Арсенал» сильно начали текущий сезон. Парижане лидируют во французском чемпионате, а лондонцы в одном очке от первой строчки турнирной таблицы АПЛ. «ПСЖ» забивал абсолютно во всех матчах с начала сезона – 17 голов. У «Арсенала» 19 мячей в восьми матчах, единственный раз, когда он не смог отличиться, пришёлся на 1-й тур Лиги чемпионов против «Аталанты».

Первый тур вообще стал непростым в плане реализации как для «Арсенала», так и для «ПСЖ» но для них такие игры – исключение из правил. «ПСЖ» по умолчанию играет в открытый футбол с доминированием. «Арсенал» в нынешнем сезоне, напротив, часто готов уступить во владении – но качество атаки от этого ничуть не страдает. От Баркола, Дембеле, Хаверца, Мартинелли и Саки регулярно исходит угроза. Плюс и у англичан, и у французов достойное усиление на скамейке. В общем, группа атаки у обеих команд в полном порядке.

У «ПСЖ» всё ещё в лазарете несколько важных игроков: Лукас Эрнандес, Кимпембе и Гонсалу Рамуш. У «Арсенала» же из разряда незаменимых всего одна потеря – капитан Мартин Эдегор. Этот матч не зря считается одним из центральных в туре Лиги чемпионов. Кажется, он просто обречён на голы! Мой прогноз на эту встречу – обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».