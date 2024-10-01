«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.04.

«Обе команды в 1-м туре не пропустили. «Арсенал» помучился в матче с «Аталантой», сыграв 0:0. Давид Райя стал настоящим героем, отразив пенальти. У «Арсенала» был шанс победить, но Мартинелли пробил с удобной позиции мимо ворот. В целом ничья 0:0 для старта в новом формате Лиги чемпионов, да ещё и на выезде — это вполне нормальный результат.

«ПСЖ», в свою очередь, помучился с «Жироной», пытался много бить по воротам, много пытался создавать, но в конце из-за ошибки голкипера соперника парижане сумели забить и победить со счётом 1:0. Приятно, что Матвей Сафонов провёл свой «сухой» матч за «ПСЖ», но в последнем туре чемпионата Франции он всё же пропустил с пенальти. В целом против «Реймса» Париж смотрелся неплохо: быстрые бегущие фланги, полезная игра от Баркола.

«Арсенал» в последнем туре чемпионата Англии вырвал победу у «Лестера». «Канониры» вели 2:0, но соперник сравнял, однако в самой концовке «Арсеналу» помогли стандарты. Угловые от Артеты — это вообще какое-то учебное пособие относительно того, как надо располагаться футболистам, как блокировать вратаря.

Я сильно сомневаюсь, что на «Эмирейтс» против «ПСЖ» получится такой же результативный футбол. Сопротивление будет выше, и команды друг друга изучат. Эти испанские тренеры досконально разбирают каждую деталь соперника. Они отлично знают, как можно нейтрализовать сильные стороны соперника. Мне кажется, результативную игру ждать не стоит, но и не верится, что команды сыграют совсем без голов. У обеих команд всё же очень хороша атака. В ворота Парижа, скорее всего, вернётся Доннарумма.

Мой прогноз на этот матч — тотал 2-3 гола. Явного фаворита тут нет, но и на ничью в лоб грузить не хочется», — приводит слова Генича «РБ Спорт».