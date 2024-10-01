«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.73.

«Арсенал» и «ПСЖ» сойдутся в одном из центральных матчей 2-го тура Лиги чемпионов. Я тут верю в успех представителя Англии, который, как по мне, больше готов к победам в еврокубках.

Да, если смотреть на результаты соперников в новом сезоне, то «ПСЖ» выглядит чуть увереннее. Но это из-за того, что у него всего лишь одна неудача — 1:1 с «Реймсом». В остальных матчах подопечные Энрике выигрывали. Но тут стоит уточнить, что соперников равных у них пока не было. Даже в 1-м туре ЛЧ представитель Франции играл с «Жироной», явно не представляющей угрозу, как в прошлом сезоне, — 1:0.

Само собой, «ПСЖ» ещё привыкает играть без Килиана Мбаппе. Теперь роль главной звезды на себя взял Дембеле, и пока он с ней, в принципе, справляется. Хотя не хватает ему чуть больше результативности. Также для всех фанатов из России важно, как дела идут у вратаря Матвея Сафонова, — все следят за последними матчами парижан, в которых россиянин как раз и выходит в основе из-за травмы Доннаруммы. И пока прямо провальных матчей у Матвея не было — пропустил он только по голу от «Реймса» и «Ренна».

«Арсенал» тоже идёт пока без поражений в новом сезоне. Но он, в отличие от «ПСЖ», уже трижды успел сыграть вничью. Хотя я бы тут отметил только неудачный матч команды с «Брайтоном» (1:1), в котором они явно должны были забирать победу. В двух остальных встречах мировые были более оправданны — 0:0 с «Аталантой» в Лиге чемпионов и тяжелейшие 2:2 с «Ман Сити» в АПЛ. Причём едва подопечные Артеты не вырвали победу у «горожан», проведя весь второй тайм вдесятером.

В целом «Арсенал» смотрится очень неплохо. В игре с «Манчестер Сити» мы увидели главное — команда начала перестраиваться. Она сыграла так, как диктовали условия, и почти выиграла. Это уже показатель чемпионской команды. «Канониры» явно обладают ресурсом, который поможет им в борьбе за победу в АПЛ и в Лиге чемпионов. С такими мыслями я всё-таки и поставлю на победу «Арсенала». Она оценивается в 1.73», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».