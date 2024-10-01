«Арсенал» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов 1 октября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 2.09.

«В 1-м туре команды много голов не забили. «ПСЖ» с трудом отметился одним голом в матче с «Жироной», а «Арсенал» в гостях с «Аталантой» сыграл вничью (0:0). Однако я считаю, что предстоящий матч будет ярким.

В последних турах чемпионата Англии «Арсенал» очень много забивает и располагается в лидерах АПЛ, пребывая в отличной форме.

«ПСЖ», в свою очередь, команда не закрытая. Несмотря на то что коллектив покинули звёзды, включая и Мбаппе, «ПСЖ» всё равно забивает много. Мне этот парижский коллектив нравится куда больше, чем тот, когда там играли Неймар, Месси и Мбаппе. Даже в чемпионате Франции в среднем больше трёх мячей забивает «ПСЖ». Думаю, что Париж не намного слабее «Арсенала».

У «ПСЖ» пока есть возможность в чемпионате Франции сыграть вполсилы, дать кому-то отдохнуть, так как пока располагаются на первом месте. То есть все силы можно бросить на Лигу чемпионов. Именно так может произойти и в предстоящем матче.

Посмотрел котировки букмекеров и удивился, с каким большим запасом считается фаворитом «Арсенал». Я так не думаю. Несмотря на то что матч пройдёт в Лондоне, считаю, что «ПСЖ» проиграть не должен. Игра гостей отлажена очень хорошо, причём матч вполне может быть результативным», — приводит слова Мора «РБ Спорт».